Dr. Bakary Sambe (UGB) : "Les décrets Trump sont discriminatoires, dangereux et inadmissibles"

L'enseignant-chercheur au Centre d'étude des Religions de l'Univeristé Gaston Berger de Saint-Louis juge que les récents décrets signés par le nouveau président américain "sont discriminatoires à l'égard de personnes stigmatisées pour leur appartenance religieuse; ce qui est contraire à l'esprit de la liberté de conscience et de la démocratie".Pour Bakary Sambe, coordonnateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique "c'est un précédent dangereux qui risque encore d'alimenter les narratives radicales de tous bords et de donner raison aussi bien aux extrémistes politiques que religieux alors que le monde a besoin plus que jamais d'apaisement et de réconciliation"."Autant le discours du Caire prononcé par Barack Obama avait réconcilié les Etats-Unis avec le monde musulman, ces décrets de Trump risquent d'envenimer la situation et de discréditer le discours de la communauté internationale sur la démocratie et les droits humains", souligne le directeur du Timbuktu InstituteDe ce point de vue, Sambe considère que "de telles décisions pouvant encore attiser les haines et les peurs nourrissant l'extrémisme sont inadmissibles..."