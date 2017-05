Dr ABDOU AZIZ MBAYE : " Timis n'avait pas les moyens... On fait attention à ce que nous signons... Cette pagaille dans l'Apr '

Ancien ministre de la culture sous Wade et actuel conseiller du Président Sall, le docteur Abdou Aziz Baye n'a aucun remord de voir les contrats avec Franck Timis rompus. L'invité du Grand Jury confie que '' Timis n'avait pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Il n'a pas satisfait ses engagements de travaux. Le Sénégal a un enjeu important avec le pétrole. '' De la démission de Thierno Alassane Sall à l'arrivée de Total pour l'exploitation de l'or noir, Abdou Aziz Mbaye rassure. '' On fait attention à ce que nous signons. Tout est transparent, net, et tout sera publié. Le Sénégal n'a pas les moyens... '' C'est pourquoi, dit-il, il faut s'allier avec des secteurs d'envergure nationale et internationale.



Il dira considérer les découvertes pétrolières et gazières comme un don de Dieu. Il faudra, selon lui, décliner une stratégie nationale de partage et de redistribution des bénéfices.



Pour ce qui concerne '' la malédiction du pétrole '' qui a détruit plusieurs pays qui ont découvert la ressource, Abdou Aziz Mbaye n'est pas inquiet en raison de la maturité démocratique du Sénégal.



Interpellé sur des sujets politiques comme l'anarchie qui gangrène l'Alliance pour la République, le docteur Mbaye ne mâche pas ses mots. '' Il s'agit d'une pagaille soutenue par une indiscipline infantile et enfantine. '' Il s'en prend dans la foulée à ces personnes qui aiment rappeler qu'elles ont été là dès les premières heures. Il confiera qu'Aliou Sall faisait de la politique avant que le Président Sall n'accède au pouvoir. ''Ce garçon a un soutien extraordinaire au niveau des populations. Il l'a démontré. ''



Quant à la mise en place par l'opposition de la coalition ''Manko Taxawu Sénégal'',

Abdou Aziz Mbaye juge bizarre que '' l'homme politique le plus âgé du Sénégal soit appelé à diriger une coalition. Pour lui, '' il y a régression '', car ajoute-t-il, '' à un certain âge, il n'est plus possible de '' diriger une prière collective. ''