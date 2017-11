Douzième CILD à Dakar: Réflexions sur le rôle de la langue pour l'atteinte des objectifs de développement durable

A Dakar s'est ouvert ce lundi 27 novembre, la douzième édition de la conférence internationale sur la langue et le développement sous l'impulsion du British Council. L'évènement de trois jours sera mise à profit par décideurs politiques, chercheurs et ONG pour discuter sur le rôle de langue dans l'atteinte des objectifs de développement durable. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre sénégalais de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.