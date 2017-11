Douanes : Le nouveau DG déjà victime de « hackers »

Porté fraichement à la tête des Douanes sénégalaises en remplacement de Pape Ousmane Guèye, Oumar Diallo fait les frais d’une pratique pas du tout catholique sur internet. Le nouveau patron des gabelous est victime d’une usurpation d’identité sur Facebook. Dans un communiqué parvenu à «L’As», le service de communication des Douanes informe qu’un profil Facebook utilisant frauduleusement son nom et son image, circule sur ledit réseau social. M. Diallo invite ainsi l’opinion publique à demeurer vigilante face à ces personnes malintentionnées et à n’accorder aucun crédit à leurs agissements. D’ailleurs, la Police nationale et facebook ont été saisis à toutes fins utiles.