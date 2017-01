Donald Trump rencontre le fils de Martin Luther King

Trump a notamment assuré à son interlocuteur qu'il comptait bien être le président de tous les Américains. "Nous continuerons à évaluer cela", a indiqué King aux journalistes à l'issue de la rencontre. "Je pense que nous devons toujours maintenir la pression, la pression publique. Cela ne se fait pas de manière automatique, mon père et son équipe l'avaient compris".



Durant le week-end, une bagarre verbale avait surgi entre Trump et le démocrate John Lewis, qui siège à la Chambre des représentants pour la Géorgie. Estimant que ce président n'avait pas été élu de manière légitime, vu les lourds soupçons d'ingérence russe dans le déroulement de la campagne qui l'a vu battre Hillary Clinton, ce dernier a annoncé qu'il ne se rendrait pas à sa cérémonie d'investiture. Trump lui avait rétorqué qu'il ferait mieux de se concentrer sur les cités, "infestées par le crime", de sa circonscription.



"Dans l'émotion, beaucoup de choses se disent, des deux côtés", a relativisé King à propos de cet incident entre Trump et Lewis, lui-même un activiste ayant travaillé au côté de Martin Luther King Jr.



William Wachtel et King, fondateurs du Drum Major Institute, ont notamment discuté avec Donald Trump de leur projet d'un plan visant à améliorer la participation des citoyens aux élections. Trump leur a assuré son soutien pour poursuivre le travail, ont-ils indiqué à la presse.