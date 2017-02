Donald Trump et les Oscars : une longue histoire de tweets délirants

Le désormais Président des Etats-Unis ne regardera pas les Oscars cette année selon le directeur de la communication de la Maison Blanche Sean Spicer. "Hollywood est connu pour être très à gauche dans ses opinions et je dois être honnête avec vous, je pense que le Président sera l'hôte du Bal des Gouverneurs à Washington. La Première Dame a mis beaucoup de son temps dans cet événement, qui accueille tous les gouverneurs de notre nation. J'ai le sentiment que le Président et la Première Dame seront concentrés là-dessus dimanche soir."



"Django Unchained" : "Une honte!"



Dans le passé, Trump avait l'habitude de tacler les Oscars de bon coeur. En 2013, alors que "Django Unchained" de Quentin Tarantino avait remporté le prix du meilleur scénario et du meilleur acteur dans un second rôle, Trump estimait qu'il s'agissait "de l'un des films les plus racistes que j'ai pu voir dans ma vie. C'était terrible. Une honte." Il ne comprenait pas non plus pourquoi Daniel Day-Lewis avait remporté l'Oscar du meilleur acteur pour "Lincoln". "D'abord, il n'est pas Américain. Il avait un accent que je pouvais détecter", déclarait Trump. "Que je sache, Lincoln n'avait pas d'accent britannique. Et je ne pense pas que Lincoln se comportait comme ça. Il parlait très lentement dans le film. Je connais beaucoup de politiciens et de gens qui réussissent qui ne parlent pas comme ça. Ils parlent rapidement. Sinon, ils n'arrivent à rien."



Pas la nuit des Oscars mais "la nuit des Amateurs"



En 2014, il se lâchait sur Twitter: "C'est la nuit des Amateurs. Qui est en charge de cette production?", "C'est ennuyeux ou c'est moi?", "Je ne sais pas combien de temps je vais tenir à regarder cette merde". Idem en 2015. Il estimait que les Oscars n'étaient "qu'une triste blague, comme notre Président. Tant de choses vont mal." Et alors qu'Alejandro Inarritu remportait l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Birdman", Trump se moquait: "Les Oscars ont été une excellente soirée pour le Mexique et pourquoi pas: ils déchirent les Etats-Unis plus que n'importe quelle autre nation."



La cérémonie des Oscars se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi: 7sur7 sera sur le pont pour vous en donner tous les détails en direct.