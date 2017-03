Donald Trump est célibataire selon l'étude de ses tweets

Conçu par l'ITMO University de Saint-Pétersbourg et l'université nationale de Singapour, cet algorithme ambitionne de prédire l'état matrimonial des utilisateurs des réseaux sociaux et prétend avoir un taux d'exactitude de 86 pour cent. L'expérience a été présentée lors d'une conférence à San Francisco.



Le programme, qui a épluché les tweets du président américain, analysant leur longueur, les images jointes ou encore l'heure à laquelle les message ont été envoyés, a identifié Trump comme "non marié". L'algorithme associant notamment son habitude à publier sur les réseaux sociaux une fois la nuit tombée à un comportement de célibataire. Ces résultats sont cependant à relativiser, concèdent les développeurs de cette IA, des assistants gérant parfois les comptes du président américain.



"De nombreuses sources scientifiques associent la personnalité psychologique d'une personne à son statut marital", explique Kseniya Buraya, co-auteure de l'enquête. "Nous avons donc décidé de vérifier avec quelle précision nous pouvons prédire ce paramètre afin détablir des portraits psychologiques humains dans le futur."



L'intelligence artificielle s'est également intéressée à Barack Obama, tapant cette fois dans le mille puisqu'elle a confirmé le statut d'homme marié de l'ancien locataire de la Maison-Blanche. Michelle Obama peut donc, elle, dormir tranquille.