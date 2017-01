Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche

Donald et Melania Trump devaient partager un thé avec Barack et Michelle Obama dans la "Blue Room", l'un des salons de la Maison Blanche, avant de se rendre ensemble dans le même cortège au Capitole où, après avoir juré solennellement "de remplir fidèlement les fonctions de président", le magnat de l'immobilier prononcera un discours.



Bureau ovale

Auparavant, M. Obama est entré pour la dernière fois dans le Bureau ovale, où travaillent les présidents américains, portant une lettre à l'attention de son successeur qu'il a posée sur le "Resolute desk", un bureau du XIXe siècle utilisé par de nombreux présidents.



Journée d'investiture

Donald J. Trump a entamé vendredi le rituel qui culminera avec sa prestation de serment sur les marches du Capitole, au coeur de Washington, pour succéder à Barack Obama comme 45e président des Etats-Unis, incroyable épilogue d'une campagne anti-élites qui a pris tout le monde à revers. "Tout commence aujourd'hui!", a lancé le magnat de l'immobilier dès le lever du jour sur Twitter. "LE MOUVEMENT CONTINUE, LE TRAVAIL COMMENCE !".



Inquiétude

A 70 ans, sans la moindre expérience politique, diplomatique ou militaire, le milliardaire s'apprête à prendre les rênes de la première puissance mondiale sous le regard inquiet des alliés des Etats-Unis, échaudés par ses déclarations tonitruantes, parfois contradictoires.



Protocole

Pour cette journée historique, Donald Trump suit la même tradition protocolaire que ses prédécesseurs. Après une nuit à Blair House, résidence réservée aux hôtes de marque située en face de la Maison Blanche, le républicain et son épouse Melania se sont rendus à l'église St John, avant d'être accueillis pour un thé à la Maison Blanche par Barack et Michelle Obama, en compagnie également du futur vice-président Mike Pence, 57 ans, et son épouse.



Prestation de serment

"Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des Etats-Unis, et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis": peu avant midi (17H00 GMT), l'homme d'affaires prêtera serment, comme l'ont fait avant lui George Washington, Franklin D. Roosevelt ou encore John F. Kennedy.



Il a choisi pour ce faire deux Bibles: la sienne, qui lui a été offerte par sa mère en 1955, et celle d'Abraham Lincoln, sauveur de l'Union, également utilisée par Barack Obama il y a quatre ans.