Donald Trump bientôt grand-père pour la 9e fois

"Lara et moi sommes ravis d'annoncer que nous ajouterons un garçon à l'équipe Trump en septembre", a tweeté Eric Trump lundi. "Quelle année sidérante. Nous sommes bénis!"



Une annonce qui a valu au couple les félicitations publiques du président. "Très fier et heureux pour vous deux", leur a-t-il tweeté en retour.



Le futur bébé devrait être le neuvième petit-enfant du président américain, âgé de 70 ans, père de cinq enfants de trois femmes différentes.



Les deux premiers enfants de son premier mariage, Donald Jr. et Ivanka, ont déjà respectivement cinq et trois enfants.



Avec son frère aîné Donald Jr., Eric Trump est, depuis l'arrivée de son père à la Maison Blanche en janvier, en charge de gérer la Trump Organization, la nébuleuse qui gère les investissements de la famille Trump aux Etats-Unis et à l'étranger, allant de l'immobilier aux hôtels en passant par des clubs de golf.



Lara Trump, 34 ans, ex-journaliste, est très engagée dans la défense des animaux et gère avec son mari la Fondation Eric Trump, qui finance notamment des hôpitaux pour enfants.