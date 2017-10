Don de vivres : Les Lion’s Clubs du Sénégal appuient trois associations

Sacs de riz, cartons de sucres, boites de lait, pâtes alimentaires, produits détergents, bidons d’huile, mais aussi beaucoup d’autres denrées : c’est le don d’une valeur de plus de 6 millions de FCFA que les 12 Lion's Clubs du Sénégal ont offert à trois associations bénéficiaires, le dimanche 8 octobre 2017.

La journée du 8 octobre est la journée internationale du Service Lions. La cérémonie de remise de don à eu lieu dans la matinée du dimanche, dans l’enceinte du Village d’Enfants SOS de Dakar sis à Karack, sous un soleil vif mais clément. Les membres du Lion's club étaient venus en nombre, vêtus de leur traditionnel gilet jaune à écusson, prendre part à cette manifestation. Les trois organisations bénéficiaires de ce don sont le Village d’enfants SOS lui – même, le Centre Talibou Dabo, institution publique d'Education et de Réadaptation pour enfants handicapés physiques, et le village Pilote fondé en 1993 par le Français Loïc Tréguy pour sortir les enfants de la rue.



Le village d'enfants SOS de Dakar comprend 15 maisons familiales construites autour d'un baobab qui se trouve au centre du village, pouvant accueillir, au total, 150 enfants. Le village comprend en outre un bâtiment administratif, la maison du directeur et des appartements pour le personnel. Mis en service en même temps que le village en juillet 1977, un jardin d'enfants et un préscolaire SOS a vu le jour dans son enceinte.



Des milliers d’enfants ont bénéficié des programmes Sos. D’aucuns sont dans l’emploi formel : des avocats, médecins, enseignants, entrepreneurs, etc. D’autres sont dans l’informel et le privé (la menuiserie, la mécanique, le commerce, l’art…).



A cours des différentes allocutions lors de cette remise de dons du Lion's club International du Sénégal, le sens du service communautaire bénévole a été rappelé et explicité en français et en wolof par les officiels du Lion's club que sont Denis Ndiaye, Président de la région 11 (Sénégal, Gambie, Mauritanie, Cap-vert, Guinée), Oumar Ndir, président de la zone 113 (Sénégal, Cap-Vert) et Khady Ndiaye Seck (déléguée du District 403 A1 pour le programme diabète).

El Hadj Ndiaga Diop, 1er Secrétaire élu de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, a également salué la tenue de cette initiative dans sa municipalité.

Les récipiendaires n’ont pas manqué d’exprimer leurs remerciements et leur satisfaction. Le directeur du village d’enfants SOS a souhaité la bienvenue à tous, avant qu’un groupe d’enfants, vivant dans cette institution, ne clôture cette joyeuse cérémonie par des chants entonnés en wolof. Auparavant, Mr. Gueye, le représentant de la directrice du Centre Talibou Dabo aura fait part de sa volonté de nouer des partenariats avec le Lion's club, étant donné la situation difficile que traverse leur institution.



Les dons distribués ce dimanche ont été récoltés par les membres du Lion's club, auprès des clients d’une grande enseigne de supermarchés installée au Sénégal depuis peu. Cela, dans le cadre d’une opération appelée « Banque Alimentaire ». Au village d’enfants SOS ce dimanche, à la fin de la cérémonie, rendez-vous a été pris par les participants pour l’année prochaine, afin de reconduire cette opération de service communautaire.