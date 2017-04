Don de fascicules aux candidats au baccalauréat, le Maire de Ngoundiane mise sur la jeunesse du pays

Ce jeudi 20 avril 2017, s'est tenue dans l'enceinte du lycée de la Commune de Ngoundiane et sous la présidence de Monsieur Abdou Aziz SY, adjoint au Sous Préfet de Thiénaba, la cérémonie d'installation du gouvernement scolaire dudit établissement scolaire. En ce troisième et dernier jour du deuil national décrété par Monsieur Le Président de la République suite au drame survenu au Daaka de

Médina Gounass, cette cérémonie a été sobre, mais pleine de symboles malgré la forte mobilisation avec une présence massive des élèves du lycée, les responsables des Amicales d'élèves et étudiants des communes du Département, des parents d'élèves, des autorités administratives et académiques dont l'Inspecteur d'Académie Monsieur Ndaw, représentant l'IA.



A cette occasion, le parrain de la cérémonie Monsieur Mbaye Dione a offert aux candidats au baccalauréat de dix lycées du Département de Thiès, un lot important de fascicules élaborés dans les disciplines de philosophie, histoire & géographie, Mathématiques, Physique& chimie et Sciences de la vie et de la terre.

Ces manuels dont le contenu à été proposé par les cellules pédagogiques du lycée de Ngoundiane et dans les différentes matières, ont été validés par l'Inspection d'Académie de Thiès.



Étaient également présents à cette cérémonie, les proviseurs des lycées bénéficiaires : Khombole, Touba Toul, Thiénaba, Fandenne, Pout, Sanghe, Médina Fall, Fayu, Kocc Barma et Ngoundiane naturellement.



Il convient de rappeler que c'est la deuxième année que le donateur effectue un tel geste avec une plus grande ampleur. En effet, en 2016, seuls les lycées de Ngoundiane, Touba Toul et Thiénaba étaient bénéficiaires, ce qui leur avait valu de bons résultats au baccalauréat de l'année dernière dont les résultats étaient catastrophiques au niveau national.



Tous les intervenants ont tenu à remercier Le Maire pour ce geste d'une grande portée qui traduit sa vision éclairée de l'importance à accorder à l'éducation et à l'instruction des enfants.



Quant au Maire Mbaye Dione, il a surtout lancé un appel à la jeunesse du pays et plus particulièrement à celle de sa localité afin qu'elle soit davantage responsable et qu'elle mesure le poids important de sa charge de gérer le Sénégal de demain. Il a aussi demandé au corps professoral et aux élèves surtout, de faire plus d'efforts pour faire mieux que l'année dernière au niveau des résultats au baccalauréat. Il a enfin promis de construire avant la prochaine rentrée des classes, un bloc scientifique au sein du Lycée pour booster davantage les séries scientifiques.



Quant au Proviseur du Lycée de Ngoundiane, Monsieur Ndao, il a pris l'engagement de tout faire pour atteindre un taux de réussite d'au moins 70%. Et d'après le censeur, Monsieur Alain Ndione, cet objectif est réaliste au vu des excellents résultats réalisés lors du premier semestre qui tournent autour de 75% d'élèves qui ont la moyenne en Terminale.



Enfin, le représentant de l'État, Monsieur SY, adjoint au Sous Préfet est revenu sur la symbolique du gouvernement scolaire et l'importance que l'État accorde au secteur de l'éducation. C'est ainsi qu'il a tenu à féliciter le Maire Mbaye Dione dont l'acte posé aujourd'hui entre en droite ligne du renforcement de la politique de Décentralisation dont l'Acte 3 constitue une étape importante du processus. Il a exhorté les autres élus à s'inspirer du Maire Dione pour sa capacité d'imagination. Il clôturera la cérémonie par l'installation officielle du gouvernement scolaire.