Don de Kara Mbodji aux pensionnaires de la MAC et de la pouponnière de Mbour

L’international sénégalais Mouhamadou Kara Mbodji a offert mercredi un important lot de matelas à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour (ouest), ainsi que des produits alimentaires, couches de rechange et autres produits détergents à la pouponnière de l’ONG "Vivre ensemble" de la même localité, a constaté l’APS.



"L’année dernière, après avoir été sollicité par l’administration pénitentiaire locale qui voulait des matelas pour les détenus, j’avais promis de le faire. A travers ce geste, j’ai voulu tenir ma promesse", a déclaré le footballeur sénégalais, sociétaire d’Anderlecht, un club de l’élite belge.



"Je l’ai fait parce que c’est un devoir, et je lance un appel à tous ceux qui ont les moyens d’aider, surtout les enfants qui sont l’avenir du pays", a-t-il ajouté, se refusant de communiquer le montant du don.



Se disant "très reconnaissants", les responsables de cette pouponnière qui accueille 137 enfants, ont salué le geste "hautement humanitaire" du footballeur qui, ont-ils relevé, "n’a pas oublié qu’il avait des frères et sœurs qui ont besoin de lait, de couches et autres produits de consommation courante, parce qu’assurer leur consommation quotidienne est très difficile".