Don d’une salle de conférence équipée et de matériels informatiques : Mamour Diallo au chevet du CEMT de LOUGA

Trente trois (33) ans après, l’inspecteur des Impôts et domaines, Mamadou Mamour Diallo est retourné à son école, le CEMT. Non pas pour reprendre les cours, mais pour parrainer l’ouverture des activités socio-culturelles du Foyer. L’occasion a été aussi mise à profit par le patron des Domaines pour inaugurer la salle de conférence et les équipements informatiques qu’il a offerts à son ancienne école. “La visite qui m’a conduit ce matin dans cet établissement, le CEMT, s’inscrit dans le cadre des activités que je mène pour accompagner les actions du chef de l’Etat. C’est la communauté éducative qui m’a accueilli mais l’émotion réside dans le fait que c’est une école que j’ai quittée il y a une trentaine d’années et qui a contribué largement à ma formation de base. J’ai décidé avec mes partenaires, d’offrir à cet établissement du matériel informatique, une salle de conférence et un certain nombre d’équipement dans le cadre des NTIC pour accélérer un peu et faciliter la formation des jeunes”, s’est expliqué le donateur dont le geste est apprécié à sa juste valeur par le principal, les professeurs et les élèves du CEM. “Si tous les anciens élèves du CEMT avaient fait pareil, notre établissement n’aurait pas encore ce visage”, n'a t il pas manqué d'indiquer.En outre, Mr Ngom a porté à la connaissance de l’assistance que les toitures des salles de classe sont en passe de céder. “Mais malgré tout, les professeurs et les élèves font preuve d’un courage imparable pour poursuivre les cours”, a encore fait remarquer le principal.Très sensible à l’état de vétusté très avancée du CEMT souligné par Mr Ngom, Mamour Diallo a pris l’engagement de saisir les autorités compétentes “en la matière” pour la rénovation de l’établissement scolaire.Mamour Diallo a profité de cette visite pour remettre les pieds à la 6e T3, classe où il a commencé ses humanités au CEMT. Une requête à laquelle le principal de l’établissement a naturellement accédé. empreinte d’émotion, cette étape a marqué la fin de l’excursion du président du mouvement “Dolly Macky” à l’école où il a fait ses débuts de collégien en 1980. ​