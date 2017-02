Djihadistes maliens arrêtés : Un des suspects est un représentant d’une compagnie de transport malien

L’arrestation des deux présumés djihadistes aux parcelles assainies a plongé les habitants de ce quartier dans le désarroi. Le nom de deux maliens interpellés (Ould Sidi Mouhamed et Ould Ame Sidalamine) par les éléments de la DIC est au cœur de toutes les discussions ; D’ailleurs selon « l’As », Ould Ame Sidalamine, était le représentant d’une compagnie de bus maliens à Dakar. Il travaillait à la gare routière de Baux maraichers. « Je suis arrivé à cette gare en 2008 et je l’ai trouvé là-bas. Je suis surpris que l’on me dise que c’est un terroriste » témoigne un jeune travailleur dans cette meme compagnie.