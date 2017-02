Djibo ou l'homme qui aime mordre la main qui le nourrit (Par Bass Cissé)

Finalement, les Apéristes n'avaient - ils pas raison de se rebiffer à l'annonce de l'arrivée de Djibo Ka dans les prairies marrons. Car Sieur Djibo, les prairies, il connait et celles de diverses couleurs. D'abord les vertes du Parti socialiste qui l'ont biberonné et lui ont donné tous les honneurs. Il fut sous Senghor et sous Diouf le chouchou de la République. Puis (ex) Peulh Bou Rafet marquera l'histoire pour son double salto acrobatique entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2000. Le précurseur du wakh-wakhét pur jus laissa tous les citoyens pantois par son revirement de dernière minute en faveur de Abdou Diouf et jeta ainsi la honte sur tous les peulhs si fiers de leur honneur. Puis vinrent les prairies bleues du PDS, il y gambergera avec une aisance déconcertante et comme un poisson dans l'eau il fut plus wadiste que Karim et Vivianne réunis. Puis vint le Macky. Il remua son gris-gris, car il ne peut s'agir que de cela pour être si chanceux, et surprise, surprise, le Président né après les Indépendance succomba à son tour au charme vieillot mais irrésistible de Djibo. Seulement, l'homme a une tare presque congénitale, celle de mordre systématiquement la main qui le nourrit. C'est connu, l'ancien socialiste-ancien libéral-actuel républicain-futur socialiste considère la trahison comme un banalité de la vie politique dont personne ne meurt. La preuve, il est encore là sur ses deux jambes, bien que chancelantes. Alors que son dernier bienfaiteur Macky Sall l'a sorti d'une dèche profonde pour lui donner un strapontin bidon, histoire de le remettre à flot, il lui assène un de ses coups de Jarnac dont il est le seul à avoir le secret. Ces temps-ci, il est facile de deviner que Khalifa Sall perturbe quelque peu le sommeil de SMS, moment choisi par Djibo pour déclarer que le pays doit être dirigé par un.... socialiste. Suivez son regard et évidemment ses yeux ne se posent pas sur Tanor Dieng envers qui il nourrit une inimitié historique. Morale de l'histoire: Macky aura appris à ses dépens qu'un vieux singe remonte toujours sur son arbre préféré. Bass Cissé cadre républicain Pikine