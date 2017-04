Dividende Démographique au Sahel : 200 millions de dollars pour l'autonomisation des femmes

La Banque mondiale et l’UNFPA, le Fonds des Nations unies pour la population sont les deux partenaires qui accompagnent le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire à travers le Projet d’autonomisation des femmes du Sahel et de dividende démographique (SWEDD Cette rencontre des partenaires au développement est destinée à " galvaniser le soutien et mobiliser les ressources en faveur de l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel." L’une des sous-composantes de l’initiative SWEDD, à laquelle la Fondation Bill et Melinda Gates apporte son soutien, est le renforcement des efforts des pays pour améliorer la performance de la chaîne de santé de la reproduction, de la santé maternelle, néonatale et infantile.