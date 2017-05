Distinction : un projet accompagné par l’ANPEJ remporte le prix de la meilleure entreprise jeune francophone

La cérémonie s’est déroulée à Cotonou, en marge de la 36 ème conférence ministérielle de la CONFEJES (Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des pays Francophones) qui s’est tenue dans la capitale béninoise du 16 au 21 avril 2017.

Le projet PAVER’STIC, financé par le Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat Jeune (PPEJ), un programme du Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne logé à l’ANPEJ, est une initiative qui vise à fabriquer des pavés à partir de déchets plastiques que Diamilatou Dieng, promotrice du projet et ses collègues, ramassent à travers des poubelles placés dans certaines écoles de Dakar et ses environs.

Le PPEJ a comme partenaire stratégique la CONFEJES qui accorde chaque année des subventions aux jeunes porteurs des meilleurs projets francophones.

Diamilatou Dieng, a pu bénéficier d’un accompagnement technique et financier de l’Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes, par le biais d’une formation, d’un financement et d’un suivi dans toutes les démarches qui ont abouti à l’obtention de ce prix.

Pour cette édition 2017, six autres candidats sont venus du Niger, du Mali, du Gabon, du Togo et du Cameroun.

Le prix est composé d’un trophée, d’une enveloppe de trois (03) millions de FCFA et d’une attestation décernée à El Hadji Abdoulaye Lam, encadreur de la lauréate et coordonnateur national du PPEJ.