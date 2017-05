Disparu à Yoff, Cheikh Ibrahima Thiane retrouvé à Kahone.

Faites entrer l'accusée! La coupable a pris la forme d'un visage familier, trop familier même pour le petit. La bonne de la maison des Thiane qui serait la voleuse ou la kidnappeuse, a été retrouvée dans son village de Kahone à Kaolack avec le petit Cheikh Ibrahima Thiane porté disparu lors du 137e anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Laye dans leur maison sise à Yoff Diamalaye. Après l'émoi et la consternation, c'est le dénouement, puisque le petit a été retrouvé à 182 km de Dakar. La bonne présentement dans les locaux de la DIC, est soumise à un interrogatoire au même titre que sa mère (malade et transportée à l'hôpital et qui menace de se suicider ) et son père.

Le père de l'enfant Dame Thiane est actuellement dans les locaux de la Dic en attendant le procès verbal.

Pour rappel, Cheikh Ibrahima Thiane âgé de 13 mois avait été enlevé alors qu’il dormait dans l’une des chambres de la maison près du mausolée du Mahdi. La famille avait suspecté une personne, car le jour de sa disparition, une jeune femme s’est présentée à la maison disant qu’elle s’était perdue. “Ainsi, elle est restée ici avec la famille et les pèlerins Layènes établis chez nous. C’est après son départ, que nous nous sommes rendus compte de la disparition du bébé » avait confié la tante du petit.