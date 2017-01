Discours du nouvel an de Macky Sall : Les Sénégalais partagés (vidéo)

Les Sénégalais ont réagi au discours prononcé le 31 décembre 2016 par le président de la République, Macky Sall. Et comme on peut s’y attendre, les points de vue sont mitigés. Si certains d’entre eux à qui Dakaractu a tendu son micro ont bien apprécié l’allocution du chef de l’Etat, d’autres par contre ne s’y sont pas retrouvés. Trouvé devant un Fast-food, Cheikh Niang dit être resté sur sa faim. « L’accent devait être mis sur les préoccupations des couches défavorisées. Mais tel n’a pas été le cas », regrette-t-il. « C’est toujours ainsi avec les politiciens. Quand ils ont besoin de nos voix, ils nous caressent dans le sens du poil, nous comblent de cadeaux mais une fois élus, ils nous tournent le dos », peste-t-il. El Hadji Moussa Mané lui, est plutôt convaincu par ce qu’il a entendu. « L’annonce de la baisse du prix de l’électricité de 10 % est une excellente nouvelle d’autant plus que ceux qui l’ont précédé avaient cette possibilité et n’ont rien fait », s’est-il félicité. « Pourvu qu’il respecte ses engagements », temporise une vendeuse de fruits. « Nous attendons du président qu’il nous vienne en aide parce que nous n’en pouvons plus », investit la bonne dame. Le dernier intervenant est dubitatif quant à l’intérêt du Train express régional (TER).