Discours du Président : Les questions sur lesquelles le Chef de l’état est attendu

Comme à l’accoutumée, le Président de la République sera attendu ce soir à 20 heures pour son traditionnel discours à la nation.



Dès lors, les Sénégalais se posent plusieurs questions avant l’heure, sur des problèmes qui les préoccupent au plus haut point tels que le chômage, l’insécurité, la hausse des denrées alimentaires, le coût du logement etc...



Ils espèrent tout de même que le Chef de l’État saura répondre et dissiper toutes leurs inquiétudes...