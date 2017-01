Discours à la nation : L’APR de Ziguinchor salue la baisse annoncée de 10% du coût de l’électricité

L’Alliance pour la République de Ziguinchor se félicite de la baisse annoncée de 10% du coût de l’électricité, lors du message à la nation prononcé le 31 décembre 2016 par le Président de la République, Macky SALL. La mesure assure t’il permettra un accès facile des populations et des entreprises à l’énergie mais aussi contribuera à améliorer le pouvoir d’achat des ménages.

Aussi, l’APR appelle toutes les forces politiques et sociales de notre pays à accompagner les efforts de transformations structurelles en cours avec la mise en œuvre du PSE.

La cellule de Communication de l’Apr/ Ziguinchor a félicité le Président de la République pour la qualité de son discours, où il a été question de dégager un bilan des principales réalisations du Gouvernement « tout en indiquant des projections importantes dans son souci permanent de prendre en charge les préoccupations légitimes des populations et de faire parvenir notre pays à l’émergence ».