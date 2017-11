Dior Mbacké Dia, responsable de la communication du projet énergie de l'OMVG : " Entre 1500 et 2000 personnes seront affectées par le projet Énergie "

En prélude aux enquêtes parcellaires liées au démarrage des travaux de l'interconnexion des réseaux électriques sur un linéaire d'environ 700 km entre Kaolack et Kédougou-Kaolack et Tanaff, une session de renforcement de capacités des équipes mobilisées pour la bonne tenue de la campagne de sensibilisation s'est tenue ce matin dans la ville de "Mbossé".



" Avant la tenue des enquêtes parcellaires, une campagne de sensibilisation est déployée pour en faciliter la mise en œuvre correcte. Cette campagne que doit mener l'opérateur Enda Ecopop, mobilisé par l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), constitue la première phase d'intervention de l'ONG pour l'accompagnement des personnes affectées par le projet (PAP). Cette mission qui comporte plusieurs phases, concerne en premier lieu l'information et la sensibilisation pré enquête parcellaire", a expliqué la chargée de la communication.



Ainsi pour les besoins des travaux prévus sur un linéaire d'environ 700 km précité, la réquisition d'emprise va entraîner des pertes foncières en terre arable, en culture annuelle, en arbre et en revenu.



C'est pourquoi, Madame Dia d'informer que " la conduite d'enquêtes parcellaires permettra de déterminer avec précision les pertes subies par les personnes affectées par ce projet dans les zones d'intervention. Ceci pour assurer ultérieurement l'indemnisation juste et équitable des ayants droit. D'où la campagne de sensibilisation et d'information. Déjà, le nombre de personnes qui sera affecté tourne autour de 1500 à 2000 personnes".



Pour rappel, dans le cadre de la politique énergétique commune, les États membres de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) ont initié le projet Énergie. Il comporte le développement de l'interconnexion des réseaux électriques entre les quatre pays ( Sénégal, Guinée, Gambie et Guinée Bissau), dont les travaux sont prévus en 2017.