Diomansy Kamara (ancien Lion du Sénégal) : « Il va falloir qu’on batte la Tunisie! »

« Le Sénégal est outsider pour cette compétition. Après il y’a un discours officiel et un discours officieux. Le discours officiel c’est qu’on est outsider et le discours officieux c’est que le Sénégal y va pour remporter cette CAN. Le premier match est toujours important dans une compétition et il faudra avoir beaucoup d’humilité et prendre match par match. Cette équipe de Tunisie est très motivée avec de très bons joueurs, mais aussi le Sénégal a un contentieux avec la Tunisie car à une époque il y’avait Henryk kasperczak à la tête de l’équipe. Ce match de Tunisie ne sera pas décisif mais très important et je compte sur Aliou Cissé et ses joueurs qui ont énormément de talent pour gagner ce match et conserver nos chances d’amener la coupe d’Afrique au Sénégal »