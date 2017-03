Dîner débat de la Saint-Cyrienne sénégalaise : Le cri du cœur des forces de défense et de sécurité

Ce jeudi, les anciens enfants de troupe de la prestigieuse école militaire de Saint Cyr ont tenu leur traditionnel dîner débat autour du thème « Criminalité et développement ». Un moment d’échanges très instructifs au cours duquel d’éminents panélistes comme le Colonel Djiby Diop, l’ancien ministre Ibrahima Sall et le sociologue Djiby Diakhaté ont fait montre d’une bonne maîtrise des sous thèmes à eux confiés par les organisateurs. Des officiers en ont aussi profité pour faire entendre ce qu’on pourrait appeler un cri du cœur des forces de sécurité et de défense.



Ces dernières années, beaucoup d’entre elles se sont retrouvés en prison après avoir commis des bavures. Une tendance qui fait dire au Commissaire Doumbia que la peur s'est installée dans le camp des forces de sécurité.



Mais selon l’ancien ministre du Plan, Ibrahima Sall, au lieu de se plaindre, la police et la gendarmerie « doivent être à la hauteur de notre démocratie ». « Beaucoup de citoyens sont victimes d’abus de pouvoir de policiers ou de gendarmes », dénonce l’ancien ministre qui plaide pour la mise en place d’un code de conduite dans les commissariats de police et dans les brigades de gendarmerie afin de rappeler aux hommes et femmes de tenue l’éthique et la déontologie de leur profession.



Ces remarques ont eu le don de faire bondir de son siège le commissaire Doumbia. Prenant la défense des policiers, elle laissera entendre que ces derniers sont formés à bonne école.



En sapeur-pompier, le sociologue Djiby Diakhaté recadre le débat. À l’en croire, les rapports entre les forces de l’ordre et les populations ne doivent pas être vus sous le prisme « face à face ». « Ils doivent être côte à côte », enseigne le sociologue.