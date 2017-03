Dîner débat : Le PSE débattu par les senghoriens d’Alexandrie

Les anciens étudiants de l’université Léopold Sédar Senghor d’Alexandrie au Caire toutes promotions confondues se sont réunis autour d'un dîner débat pour discuter du thème PSE et ODD. il s'est agi de mettre sur la table le secteur de la croissance, de la gouvernance et de l'environnement. Bref de parler d'une économie inclusive et participative.