Difusion d’images contraires aux bonnes moeurs : Tico le tatoueur, placé sous mandat de dépôt, sera jugé mardi

Les multiples vidéos qu’il a partagées sur Snapchat lui auront finalement coûté sa liberté. Le tatoueur a été envoyé à Rebeuss. Il a été placé sous mandat de dépôt et écroué à Rebeuss,. Il fera face au juge mardi.



Le tatoueur qui s’affichait dans les médias (télés et sites internet) pour expliquer ses séances de tatouage avec des femmes et comment il publie les photos et vidéos des parties intimes de ses clientes qu’il a fini de tatouer, a été interpelé par la police de mœurs, présenté devant le procureur qui l’a envoyé à Rebeuss.



Sa dernière interview sur ses agissements diffusée sur les sites web, a été un exemple de vulgarité et d’irresponsabilité. C’est ce qui a sûrement convaincu le parquet d’agir. Il devra répondre de tout cela devant la justice.