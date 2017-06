Diffusion d'images à caractère pornographique : Il envoie une photo de sa copine en nuisette au Bénin

Il ne se passe pas un jour sans que le tribunal juge ce genre d'affaires de nos jours. Cette fois, c’est une histoire d'amour qui a mal tourné et qui a valu la comparution de Yao Steve Léon.

Le prévenu et la partie civile Gaëlle entretenaient une relation amoureuse qui a duré 1 an et demi. Mais au cours de cette idylle, Yao a découvert que sa petite amie était mariée. Voulant en avoir le cœur net, il a essayé d'entrer en contact avec ledit mari, un certain Daniel à qui il a envoyé une photo de Gaëlle.

A la barre, la partie civile a déclaré que Yao a intercepté tous ses messages électroniques. Mais pour la photo c'est bien elle qui le lui avait envoyée. Dans un premier temps ils ont essayé de tout régler à l'amiable, mais quand il a recommencé et qu’il a essayé de lui reparler, Yao s’est fâché et l'a frappée.

Devant le juge le prévenu a déclaré que Gaëlle lui avait remis son code, car elle ne connaissait rien en informatique et que c'est lui qui gère ses courriers. Et pour les photos aussi c'est elle qui le lui avait envoyée le jour de son anniversaire.

Le ministère public dans son réquisitoire a souligné que les faits de coups et blessures volontaires sont avérés. Et pour le délit de diffusion d'image à caractère pornographique il demande la requalification en atteinte à l'intégrité de la personne d'autrui. Selon lui, l'image a été envoyée par la partie civile et n'a pas été diffusée dans les réseaux sociaux. Il a requis une peine de 3 mois ferme

L'avocat de la défense Me Babacar Ndiaye a tenté de justifier le comportement de son client disant qu'il a agi par jalousie surtout par rapport à la nature des photos. Il a demandé au tribunal d'écarter l'infraction et a plaidé pour la clémence du tribunal.

Le délibéré est fixé au 07 juin