Diffusion d’images à caractère pornographie : Nadège et Liliane prennent 1 mois de prison ferme

Nadège de Souza et sa copine Liliane jugées, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar, pour diffusion d’images à caractère pornographie et menaces de mort ont pris un mois de prison ferme. Le Procureur avait requis 2 ans de prison dont 6 mois ferme. L’ex épouse du couturier Djily Création et son amie. ont été arrêtées pour avoir partagé sur WhatsApp et Facebook les images de Lika Dioum, amie de Nadège et présentée comme la copine du couturier Djily Création.