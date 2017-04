Dieuppeul : Plusieurs hommes et femmes arrêtés pour exploitation d’une maison close

Ils sont six personnes dont trois hommes à être interpellés le 13 Avril dernier dans un appartement sis à Dieuppeul 4. Un appartement qui fut transformé en maison close. L’appartement en question serait un lieu de rencontre entre jeunes filles et garçons qui s’adonneraient à la prostitution clandestine et à la consommation quotidienne d’alcool. Leur arrestation a permis de mettre la main sur une jeune femme connue des fichiers de la Police pour défaut de carnet sanitaire informe « Vox Populi »