Diarra Diaw, responsable Bokk Gis-Gis Kaolack :" L'encombrement et l'insalubrité restent un véritable casse-tête à Kaolack en cette veille de Gamou"

En marge d'une journée d'investissement humain à Médina Baye, organisée par les membres de Bokk Gis Gis de la commune de kaolack en collaboration avec 07 associations de jeunes, la responsable politique dudit parti, s'est insurgée contre l'encombrement et l'insalubrité qui sévissent dans les grandes artères de la ville de kaolack. " Je suis désolée mais la situation est alarmante. L'encombrement à Médina Baye demeure un casse-tête pour les populations. L'insalubrité aussi est un véritable obstacle en cette veille de Mawlid".



Pas contente par rapport à ce qu'elle considère comme un manque de volonté de la part des autorités locales, Diarra Diaw de fustiger les lenteurs notées dans le cadre de la construction du nouveau marché de Médina Baye et d'inviter l'autorité locale à prendre des mesures idoines pour le désencombrement et le nettoiement des différents points de convergence avant le jour du Gamou.



Pour rappel, les militants de Bokk Gis Gis organisaient une journée de nettoiement à Médina Baye en prélude au Mawlid 2017.