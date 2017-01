Diao Baldé Keïta : « Je n’ai aucun problème avec le coach… »

L’attaquant Laziale, Diao Baldé Keita a déblayé tous les nuages que l’on pensait exister entre lui et son coach Aliou Cissé, suite à son remplacement au premier match. Le numéro 20 du Sénégal tout joyeux en zone mixte a même laissé entendre, que lui respectait toutes les décisions du coach.

« Personnellement je suis bien content, pour l’équipe mais aussi pour la victoire de ce soir et on est prêt pour la partie contre l’Algérie. Avec le coach aucun problème ».

« Le remplacement c’est la décision du coach et moi je respecte ses décisions et l’équipe. Pour le prochain match on va jouer pour gagner. Gagner tous les matches. Ensemble pour gagner la CAN ».