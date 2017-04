Diao Baldé Keita, Babacar Khouma et Sadio Mané dans les anales

«La célébrité c’est bien ; la postérité c’est mieux». Cette citation est de l’écrivain français et critique littéraire Frédéric Beigbeder. Quel footballeur ne cherche pas à donner un sens à son vécu de joueur à travers des records que les observateurs s’amuseront à rappeler à chaque fois que l’occasion se présente. Ce sont les performances et la capacité (ou la chance) à réaliser des exploits qui font le sportif. Qui maintiennent son nom dans la postérité. Sadio Mané, Baldé Diao Keita, Babacar Khouma verront leur état civil être évoqué très longtemps dans les championnats anglais et italien. Leurs prouesses dont la dernière en date est celle de Baldé Diao Keita de la Lazio sont retentissantes. Il n’est pas donné, en effet, à n’importe quel joueur de marquer trois buts en un temps express. Mané (moins de 3 minutes) et Diao Baldé Keita (moins de 6 minutes) l’ont fait. Le premier en 2015 avec Southampton et le second, ce week-end avec la Lazio. Quant à Khouma, il détient le record du plus jeune buteur de l’histoire de la Serie A.



Diao Baldé Keita :



Son talent est connu dans la Serie A, sa technique au dessus de la moyenne, mais Baldé Diao Keita n’était pas assez décisif. Manque de maturité sans doute, le garçon n’ayant que 22 ans. Mais cette saison, il semble s’approprier la fonction première d’un attaquant : marquer des buts (Ndlr : il est déjà à 11 réalisations). Son triplé de ce weekend est la confirmation que le jeunot a grandi. Trois buts (21ème, 24ème, 26ème) en 5 minutes face à Palerme (victoire par 6-2), il faut le faire. Ce triplé éclair le fait rentrer au panthéon du football italien. Il efface, en effet, Andrea Belotti du Torino qui avait frappé à trois reprises en 7 minutes et 15 secondes (73ème, 76ème, 81ème). Ironie du sort, c’était contre Palerme à qui l’international sénégalais vient de mettre trois buts en un laps de temps. Belotti détenait ce record en Serie A avec Shevchenko qui avait réussi la même performance contre Perugia en 2000. Mais depuis dimanche, ils cèdent la place à Baldé Diao Keita qui reste le seul joueur à marquer trois fois en cinq minutes en Serie A, même si le record de Valentino Mazzola (en 2 minutes), ancien du Torino FC qui date d’avril 1947, est plus ancien, mais n’a pas été homologué.



Sadio Mané :



Le 16 mai 2015, l’attaquant des Lions avait mis l’Angleterre du foot à ses pieds. Ce qu’il venait de réaliser avait traversé les frontières. Trois buts en 2 minutes et 56 secondes contre Aston Villa. Les statisticiens de la Premier League venaient alors d’inscrire dans leur répertoire un nouveau record. L’ancien attaquant de Liverpool, Robbie Fowler qui avait eu besoin de 4 minutes et 33 secondes en 1994 pour réussir un hat-trick, est effacé des tablettes. «Sadio Mané a été incroyable (dans le match Southampton-Aston Villa (6-1). Avec un joueur comme ça, si vous laissez autant d’espaces, il vous punit instantanément », s’exclamait son manager de l’époque Ronald Koeman. S’il a fallu attendre 21 ans pour une alternance, combien d’années faudra- t-il pour faire descendre Mané de son piédestal ?



Babacar Khouma :



Qui est le plus jeune buteur de l’histoire de la Serie A italienne ? La réponse ne coulerait pas de source pour nombre de Sénégalais. Et pourtant, le détenteur de cet exploit est bien un compatriote. En mars 2010, Babacar Khouma, à peine âgé de 17 ans et trois jours, venait d’entrer dans la légende. L’attaquant de la Fiorentina avait marqué le 3ème but de son équipe lors de la victoire de la Viola face au Genoa (3-0). Et cela fait 7 ans que son haut fait d’armes tient toujours.







