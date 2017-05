Diamaguène/Sicap Mbao : Papa Maël Diop enrôle le transitaire Dame Ndiaye

Transitaire en activité depuis plus de 30 ans à l’aéroport de Dakar mais très loin des sirènes de la politique, Dame Ndiaye a décidé de s’engager pour le compte de Macky Sall par l’intermédiaire de Papa Maël Diop. Le choix a été officialisé ce dimanche au cours d’un meeting « sargal » en l’honneur de Papa Maël Diop organisé à Diamaguène/Sicap Mbao. Originaire du Djolof et domicilié à Diamaguène Sicap Mbao, Dame Ndiaye s’est dit convaincu par les réalisations du Directeur général des ADS, mais aussi par sa démarche en politique et son soutien constant aux populations défavorisées. Le transitaire donne rendez-vous d’ici quelques semaines pour démontrer sa force de frappe.

Auparavant Alpha Mayoro Niang et El Hadji Babacar Guèye dit Mbaye Guèye (ancien roi des arènes), respectivement imam et délégué de quartier de Fass Mbao ont apprécié positivement les réalisations du Directeur général des ADS, Papa Maël Diop et du Maire de Diamaguène/Sicap Mbao, Ndoffène Fall. Deux travailleurs qui disent-ils méritent d’être soutenus. Tous les soutiens de Papa Maël Diop ont abondé dans le même sens. Aïda Diouf, une des initiateurs de cette grande mobilisation a présenté le Directeur général des ADS comme « quelqu’un qui parle peu et qui travaille beaucoup » (wakh lou touti job lou bari !). Les intervenants ont demandé aux autorités de faire des efforts dans le cadre de l’emploi des jeunes et le financement des GIE des femmes qu’ils considèrent comme la base du développement.

Dans son intervention, le maire de Diamaguène/Sicap Mbao, Ndoffène Fall a soutenu que Papa Maël Diop mérite la confiance placée en lui par Macky Sall. Il l’encourage à poursuivre ses déplacements partout au Sénégal pour la massification de l’Apr. Pour la nouvelle coalition de l’opposition, le maire parle de coalition contre nature. Ndoffène Fall appelle le camp présidentiel à la mobilisation pour soutenir le chef de l’Etat qui, à travers le Plan Sénégal Émergent (Pse), travaille pour les populations. Comme argument, il avance un taux de croissance qui passe de 2% en 2012 à 6,5% aujourd’hui.

Dans son discours de clôture, Papa Maël Diop, a promis de poursuivre ses efforts pour l’emploi des jeunes et le financement des groupements des femmes. Pour ces dernières, au-delà de son apport personnel, il s’engage à les mettre en rapport avec le Ministre délégué en charge de la Micro Finance et de l’Economie solidaire dans le cadre des financements des femmes pour l’Emergence. Le Directeur général des ADS promet aussi, sur demande des délégués de quartier de participer à l’équipement des morgues des mosquées. Il a promis d’apporter son appui au maire Ndoffène Fall, qu’il présente comme un frère dans le cadre du programme Santé de sa municipalité.

Le meeting était un grand moment de manifestations culturelles avec des prestations d’artistes locaux, le collectif des diolas de Fass Mbao, les chevaux à côté des chauffeurs de taxi « clando », qui ont accueilli, Papa Maël Diop et sa délégation.