Dialogue politique : Le SEP de l’Alliance des forces du progrès invite la classe politique à se départir des préjugés

Le Secrétariat Politique Exécutif (SPE) de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) encourage la classe politique à se départir des préjugés intolérants et à tout mettre en œuvre pour que le dialogue, consubstantiel à notre culture et à l’histoire politique de notre pays, puisse se nouer, afin de favoriser l’installation d’un climat apaisé durable.Ce dialogue, selon les camarades de Moustapha Niasse, SG de l’AFP, « est d’autant plus nécessaire que le profil du Sénégal, dans la perspective de la construction de l’économie pétrolière et gazière, est appelé à évoluer, avec la complexité des menaces liées à la sécurité ». L’identification des acteurs, ajoute la même source, « sera facilitée par la modernisation des partis et des pratiques politiques, dans l’esprit du Référendum adopté par le peuple souverain, le 20 mars 2017. A cet égard, le financement des partis politiques sur des critères à discuter est souhaitable » concluent-ils sur ce sujet.Évoquant l’examen prochain de la loi de finances 2018, le SPE a salué la place particulière réservée aux programmes sociaux, avec un montant total de 426 milliards FCFA soit plus du 10du budget général de l’État, sans préjudices des autres secteurs prioritaires du Programme Sénégal Emergent (PSE). Le Secrétariat Politique Exécutif engage leur parti à se déployer pour préparer, d’ores et déjà, la Présidentielle de 2019.