Dialogue politique : "L'opposition doit être plus responsable" (Serigne Bara Dolly Mbacké)

L'opposition boycotteuse doit savoir raison garder et participer au dialogue politique. Il y va de l’intérêt du pays. C'est la conviction de Serigne Bara Dolly qui appelle les uns et les autres à s'unir autour de l'essentiel, de discuter et mettre les divergences sur la table pour leur trouver des solutions.