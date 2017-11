Dialogue politique : Avis mitigés entre échec et réussite

Lancé depuis ce matin, le dialogue politique a réuni plusieurs acteurs politiques du pays, même si certains membres de l'opposition avaient annoncé son boycott.

Au total, 69 représentants des partis légalement constitués ont pris la parole pour un record de deux minutes après le discours d'ouverture du ministre de l'intérieur Aly Ngouye Ndiaye. Qui dans son discours, a invité de nouveau tous les partis à dialoguer davantage.

Cependant force est de constater que parmi les orateurs les avis sont mitigés. Si certains se félicitent de la tenue du dialogue et parlent d'une avancée de la démocratie, d'autres y voient le contraire et déplorent la conduite du dialogue. Même si cela n'a aucun impact sur le déroulement du dialogue qui suit son bonhomme de chemin avec les forces politiques, la Cena et la presse nationale...