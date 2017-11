Dialogue politique : Aj/PADS donne carte blanche à Landing Savané

Pour ANDJEF/PADS, le dialogue facteur de stabilité politique, est consubstantiel à la consolidation de l'Etat de droit et à l'approfondissement de la démocratie. C'est pourquoi, le Secrétariat Executif salue l'appel au dialogue national lancé par le Président de la République et l'encourage à poursuivre ses efforts pour bâtir une société du respect des règles et valeurs communes tout en recherchant des consensus forts sur les grandes questions qui rythment la vie de notre pays. Selon la même source, les partis qui soutiennent le gouvernement et ceux de l'opposition ont une responsabilité commune, celle d'assurer le bon fonctionnement de nos institutions. de renforcer la confiance des citoyens dans le système politique, et dans l'organisation et le déroulement des opérations électorales. Par conséquent, elle exhorte le gouvernement à toujours chercher à instaurer un processus de recherche de consensus, notamment sur le processus électoral, encourage les partis d'opposition à nouer un dialogue franc et constructif avec le gouvernement afin de favoriser la participation de tous au jeu politique.