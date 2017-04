Diakha Guémédjé : Ce village Sénégalais qui se situait en territoire Guinéen et qui a failli déclencher une guerre entre les deux pays.

On était à deux doigts de l’affrontement militaire entre le Sénégal et la Guinée Conakry. On savait les relations exécrables entre les deux pays voisins depuis l’épidémie d’Ebola, mais on était loin d’imaginer qu’on pouvait en arriverer là. Ce qui s’est passé à Diakha Djémégué, village situé dans la commune de Médina Baffé, département de Saraya (Sud-Est) est digne d’un scénario de Hollywood. Sauf que là ce n’est pas un film. Ce conflit qui date du mois de janvier dernier a été évité de justesse. On était au bord de la guerre à la frontière sénégalo-guinéenne entre les deux peuples. Mais comment en est-on arrivé là ? Diakha Djémégué est un village qui se situe en territoire guinéen et qui était habité majoritairement par des Sénégalais. Un jour les populations ont quitté Djémégué pour aller créer Diakha-Guémédjé. Elles se sont installées là-bas, pensant qu’elles étaient toujours en territoire sénégalais. L’installation des populations sénégalaises en terre guinéenne ne relève nullement d’incursion. « Comme les populations se déplacent, ne connaissant pas les frontières, elles ont jugé que la zone faisait partie de l’espace sénégalais. Mais, malheureusement, c’était en territoire guinéen », précise le maire Niakhasso. Donc du côté Guinéen, il s’agissait bien d’une incursion. Conséquence, l’armée Guinéenne a débarqué sur les lieux et détruit les salles de classes construites par l’Etat du Sénégal. L’enseignant prendra la poudre d’escampette et n’y retourna plus jamais. L’armée Sénégalaise se serait même déployée vers la frontière pour faire face à “l’affront“. Heureusement après vérification des autorités étatiques, « on s’est rendu compte qu’effectivement, ces populations n’étaient pas en territoire sénégalais mais bien en territoire guinéen », a indiqué Amadou Mactar Cissé, préfet du département de Saraya.



Le dispositif de recasement lancé