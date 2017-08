Diagne Fada : " Je ne regrette rien (...) Je ne veux pas devancer Wade "

Le Parti démocratique sénégalais et son secrétaire général ont été les absents les plus présents à la conférence de presse de la tête de liste de Manko Yeesal Senegaal. Modou Diagne Fada a, à de nombreuses reprises, évoqué son passé au Pds et déclaré n'avoir rien regretté de son départ du parti de Wade même s'il précise qu'il a été exclu.

De son mentor en politique, il avoue n’être pas en mesure de le battre. D'ailleurs, Modou Diagne Fada ne nourrit aucune ambition d'en arriver là avec Abdoulaye Wade. En revanche, le patron des démocrates réformateurs Yeesal ne doute pas de sa capacité à vaincre le Parti démocratique sénégalais.