Diagna Ndiaye : "L'intégrité du sport est de plus en plus mise en danger par des organisations criminelles structurées..."

Le Cio l’avait prédit. Le Président du Comité national olympique et sportif du Sénégal (Cnoss) le confirme : "L'intégrité du Sport est de plus en plus mise en danger par des organisations criminelles et structurées". Diagna Ndiaye, qui est resté, jusque-là, discret sur la question de la manipulation de matches, a réagi en marge de l’atelier régional organisé, ce mercredi, par Interpol et le CIO autour du thème "l’intégrité dans le sport". Le Président du Cnoss est contre toutes formes de manipulation et d'instrumentalisation des compétitions sportives.