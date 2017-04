Développement économique de l'Afrique : Diafrik Invest pour la mobilisation de la Diaspora

Le projet Diafrik Invest, destiné à la mobilisation des diasporas pour le développement économique de l’Afrique, a été lancé ce vendredi. Un projet qui entend renforcer durablement l’engagement des hauts potentiels et des entrepreneurs des diasporas marocaine, tunisienne et sénégalaise dans la création d’initiatives à fort impact. Le projet cofinancé par l’Union européenne pour un montant de deux millions d’euros soutient l’entrepreneuriat et le renforcement des initiatives de développement local...