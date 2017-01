Développement du tourisme : Landing Savane pour la création d’une compagnie aérienne pour assurer des coûts compétitifs

Le Secrétaire Général de And Jef/ PADS-A Landing SAVANE dans un communiqué qui nous est parvenu suite au discours à la nation du Président Macky SALL, a rappelé le potentiel de l’artisanat qui constitue selon lui un point fort de l’économie populaire et mérite tout le soutien du gouvernement. Il indique aussi que le tourisme est un secteur que notre pays doit développer pour valoriser la Téranga et pour ce faire, prône t’il, il faut la création urgente d’une compagnie aérienne nationale ou sous régionale pour assurer des coûts compétitifs de transports aériens vers notre pays et ses partenaires.

Revenant sur la déclaration à la nation du nouvel an, Aj de salué avec les populations la baisse de 10% du prix l’électricité.

L’agriculture reste la priorité pour notre développement. Aussi demande t’il le renforcement et l’équipement en matériels agricoles du monde rural par des tracteurs, des moissonneuses batteuses, décortiqueuses et autres semoirs qui y contribueront.

« Le développement de l’élevage et la modernisation de la pèche, notamment, la construction des quais de débarquement modernes à Yoff, Ngapparou, Pointe Sarènes et autres qui sont en cours d’exécution. L’enseignement supérieur bénéficiera de réformes et de financements significatifs qui aideront à son dynamisme et à son développement au niveau national se réjouit-il aussi.

Pour finir avec la sécurité des personnes et des biens, AJ d’apprécier la construction de nouveaux postes de police et l’augmentation de l’effectif des forces de sécurité qui va contribuer à lutter efficacement contre la recrudescence de la violence et la multiplication des accidents de la route.