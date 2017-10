Développement des Parcelles : Les jeunes doivent être partie prenante et non spectateur (Go Faye)

Les Parcelles Assainies regorgent de potentialités en termes de ressources humaines, mais le seul souci est que chacun met en avant ses intérêts personnels, ce qui n'est pas la bonne option.

Ceux qui sont plus compétents sont dégoûtés par la politique et cela ouvre la voie à ceux qui le sont moins.

Nous devons changer de paradigme et mettre les intérêts de notre chère commune et du Sénégal au dessus de nos ambitions personnelles.

Je veux offrir aux jeunes l'opportunité de s 'affirmer et de s'exprimer. La différence entre nous Mouvement "REACTION" et ceux qui représentent la classe politique ancienne ,c'est nous proposons une nouvelle offre politique basée sur les capacités de tout un chacun pouvoir créer de la valeur ajoutée pour sa communauté.

La politique doit être aujourd'hui un contrat de compétence avec le peuple et non un moyen pour les incompétents d'occuper le devant scène et qui sont souvent à court d'arguments.

Nous réfutons le fait d'user d' invectives pour casser ses adversaires politiques puisque nous pensons que celui qui en dit doit être sûrement à cours d'arguments. Nous prônons un débat d'idée pour convaincre.

Voilà ce à quoi nous invitons les jeunes.

Nous sommes entrain de travailler sur la mise en œuvre d'une plateforme qui va regrouper tous les jeunes cadres et associations des Parcellois Assainies où des sujets seront débattus pour trouver des solutions idoines aux maux de la commune.

Ainsi quiconque a du potentiel et qui veut en faire bénéficier les Parcelles. Ça c'est la meilleure manière de faire de la politique.

La politique politicienne ne m'intéresse pas.

Je suis jeune et compétent, et j ai tous les atouts pour diriger la commune et user de mes facultés diverses pour en faire un joyau. Je veux vendre la destination Parcelles Assainies ici et hors de nos frontières. L' alternance générationnelle va prendre forme avec nous et rien ne peut nous arrêter ou nous détourner de notre logique. Je suis un rassembleur, un fédérateur et mon objectif est de rassembler tout le monde autour de l'essentiel.

Les jeunes doivent comprendre les vrais enjeux de ce monde d'aujourd'hui et les intérêts qui le gouvernent et ainsi un changement de comportement va inéluctablement s'en suivre.

J'incarne cette jeunesse consciente et responsable qui est prête à aller se former loin des sentiers tracés par la vielle classe politique et qui veut diriger et montrer qu on peut partir de rien et être en mesure de réaliser de grandes choses pour son pays.

C'est ça ma vision!



GO FAYE

Coordonnateur Mouvement REACTION.