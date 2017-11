Deuxième phase appui aux ASC de Mbao : 1 million 250 mille Fcfa pour 5 ASC de la commune

Le coordinateur de l’Alliance pour la République à Mbao continue d’œuvrer dans le social et d’appuyer les associations sportives. Après la première phase d’appui aux ASC de cette commune, un appui considérable à l’ASC Pikine dans le cadre de sa campagne de mobilisation de moyens financiers, il a démarré ce Dimanche la deuxième phase de l’appui aux ASC de Mbao.

Les 5 ASC se partageront la somme d’un million 250 milles francs CFA comme appui de la part d’Abdou Karim Sall. En raison de 250.000 francs par ASC.

« Nous avons décidé d’accompagner l’ensemble des ASC de la commune et qui le souhaitent. Et surtout qui manifestent leur volonté d’être aidé » a laissé entendre Abdou Karim Sall lors du lancement.

« Il n’y a pas de discrimination. Toutes les ASC sont d’égale dignité, nous sommes des représentants de cette commune » a-t-il précisé.

Il faut dire qu’Abdou Karim Sall n’en est pas à son premier coup, pour appuyer les ASC. L’année dernière il avait déjà appuyé les équipes finalistes dans la zone de Mbao, alors que même certaines n’en avaient pas exprimé la demande.

« Nous sommes obligés de le faire. Parce que nous voulons être à égale distance de toutes les ASC compte tenu de notre responsabilité dans la commune » s’est-il défendu.

La cérémonie du jour concernait cinq ASC qui recevaient leurs appuis. Mais a tenu a dire Abdou Karim Sall, une troisième phase sera organisée pour satisfaire tout le monde.

Le Coordinateur du parti au pouvoir a aussi promis une prime de motivation aux ASC finalistes. De quoi aborder les phases navétanes avec plus d’entrain pour les équipes représentées.