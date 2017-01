Deuxième journée : Le Sénégal à une victoire des quarts de finale

Le Sénégal joue ce jeudi contre le Zimbabwe pour le 2e de ses 3 matches de poule de la CAN 2017. Enjeu pour les Lions : valider dès à présent leur ticket pour les quarts de finale.



Déjà l'occasion de se qualifier. Les Lions peuvent assurer leur qualification en quart de finale de la CAN s'ils l'emportent sur le Zimbabwe. Une belle partition des hommes d’Aliou Cissé ce jeudi devrait sans aucun doute les mettre sur la bonne voie. S'il s'impose contre les Warriors, le Sénégal comptera 6 points dans sa poule. Ce qui le qualifierait d'office en quart, quelle que soit l'issue des autres rencontres du groupe. Car l'Algérie et la Tunisie, qui s'opposent ce jeudi, comptent respectivement 2 et 3 points de moins. Le compostage du billet est d'autant plus probable que les Lions ont démarré avec une victoire. 3 points, 2 buts marqués et zéro encaissé, à +2, ils font même mieux à ce stade que toutes les 16 équipes qualifiées.



Même si l’élimination des Lions au premier tour de la CAN 2015, malgré une victoire au premier match, est dans tous les esprits. Pour cette CAN, une élimination prématurée serait très mal vue et polluerait encore un peu plus l'atmosphère autour du coach sénégalais. S'il est bien sûr essentiel d'assurer la qualification pour la suite de la compétition, les Lions doivent aussi avoir en tête qu'ils peuvent éventuellement croiser le Cameroun ou le Gabon, en quart de finale.