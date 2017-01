Deuxième jour du procès de Barthélémy Dias : Les avocats des nervis refusent de plaider

Les avocats des nervis ont refusé de plaider en dernier et quittent la salle d’audience. Leurs clients également se sont emmuré dans un silence et demandent l’assistance d’un conseiller. Les avocats de Barthélémy Dias ont estimé que les nervis encourent la plus lourde peine donc ils doivent plaider en dernier. La chambre suivant l’avis de Me Demba Ciré Bathily membre du conseil de l’ordre des avocats a décidé que les avocats de Barth plaident en premier. Hier le procureur avait requis une peine de dix ans d’emprisonnement ferme contre le maire de la commune de Sicap-Mermoz, Barthélémy Dias; le procès se poursuit ce jeudi avec la plaidoirie de la défense.

Le député-maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias comparait en audience spéciale dans le cadre de l’affaire Ndiaga Diouf.