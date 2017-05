Deux très bonnes nouvelles pour la presse - Enfin! Après neuf ans d’errements, le Code adopté, l’Aide payée cette semaine

Pays de démocratie présentée comme une vitrine avec ses deux alternances politiques en douze ans, en 2000 et 2012, le Sénégal, pays doté d’une réelle liberté d’expression, n’en présente pas moins une tare : l’inexistence d’un cadre juridique viable pour encadrer la profession de journaliste et de technicien de la communication. La seule loi régissant ce sous-secteur important et sensible date de 1996 et est complètement dépassée eu égard aux évolutions fulgurantes du monde des médias ces dernières décennies. L’exemple le plus éloquent est l’absence totale de tout cadrage légal en ce qui concerne la presse en ligne, qui s’est développée considérablement à partir du début des années 2000.



Vote en procédure d’urgence à l’Assemblée



Aujourd’hui, le pouvoir exécutif vient de poser un acte tant attendu allant dans le sens de boucher cette brèche, source de tant de dérives relevées dans l’exercice de la profession de journaliste. En effet, il nous revient que le Conseil des Ministres a adopté, aujourd’hui, le projet de loi portant Code de la Presse, après une présentation faite par le Secrétaire d’Etat à la Communication. Cette adoption intervient après un premier passage du texte à ce même Conseil des Ministres, il y a deux semaines, lors duquel quelques amendements avaient été émis.

Conformément aux engagements du Président Macky Sall, cette importante étape franchie, son gouvernement va saisir l’Assemblée nationale aux fins d’une procédure d’urgence pour le vote du projet de loi portant Code de la Presse, durant ce mois de juin.

Pour rappel, c’est en 2008, sous le magistère du Président Wade qu’avait débuté la rédaction de ce projet de Code de la Presse.

Sur un autre plan, dakaractu a appris de bonnes sources que l’Aide à la Presse va être payée cette semaine. Attendue depuis avril, le paiement de cette subvention a tardé jusqu’à provoquer la suspicion. Poussant la Coordination des associations de presse (Cap) à rendre public un communiqué, il y a deux semaines, dans lequel elle accusait le pouvoir d’avoir bloqué le paiement de l’Aide à la Presse pour réprimer à sa façon la marche organisée le 03 mai 2017 pour attirer l’attention sur la crise endémique que subit le monde de la presse.

Des accusations balayées d’un revers de main par le Secrétaire d’Etat à la Communication, qui informait que son ministère avait bouclé le processus de répartition de ladite aide et transmis les chèques des bénéficiaires au Trésor, depuis la fin avril.