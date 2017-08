Deux tendances ONCAV : Le ministre des Sports ne veut pas faire de commentaires

Interpellé par nos confrères de Stades sur les tendances dans le mouvement Navétane, le ministre des Sports a fait savoir qu'il n'a pas de commentaires à faire. Matar Ba s'est montré indifférent face à l'émergence de l'ONCAV du renouveau dirigé par Ousmane Iyane Thiam, qui fait face à l'ONCAV authentique de Amadou Ba. "Je n'ai pas de commentaires à faire par rapport aux deux tendances. Il faut que chacun gère sa mission. Moi, je suis ministre des Sports. Telle association est inconnue, telle n'est pas reconnue, c'est du ressort du ministre de l'Intérieur. Ce que je sais, c'est que nous sommes dans un Etat de droit. Il y a des structures qui sont là et ce n'est pas au ministre des Sports de les reconnaître. La Fsf est là, le CNOSS aussi. Les instances ont tenu des AG et les instances ont intégré le mouvement Navétane. Maintenant, nous sommes dans un pays où tous les sénégalais peuvent se regrouper en association et faire des activités", a précisé le ministre des Sports, en marge de sa visite sur le chantier de l'arène nationale.