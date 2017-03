Deux hommes retrouvés égorgés à Paris

Un homme a égorgé ce vendredi matin au moins deux personnes rue de Montreuil dans le XIe arrondissement de Paris. Selon une source policière, l'individu a crié «Allah akbar!» au moment de passer à l'acte.

D'autres sources au sein des forces de l'ordre indiquent toutefois qu'il pourrait s'agir d'un drame familial. Les victimes seraient en effet le père et le frère de l'agresseur présumé. Les faits ont eu lieu dans une cour au bas de l'immeuble.

L'homme a été interpellé par les forces de police. Les enquêteurs appellent à la plus grande prudence sur ses motivations.

Thomas, 21 ans, habitant de la résidence qui regroupe deux immeubles de treize étages, a raconté à l'AFP avoir «entendu un homme crier au secours» peu avant 11h00. «J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu un homme par terre, il y avait beaucoup de sang. Il y avait un autre homme debout à côté de lui. Il était habillé en blanc avec une djellaba. Il a lâché son couteau, il s'est mis à genoux et il a fait ses prières jusqu'à ce que la police vienne le chercher», a-t-il ajouté.

François Petitjean, un autre habitant, est tombé sur la scène par hasard. «Je sortais tranquillement de chez moi pour aller faire des courses. Quand je suis arrivé dans le hall, j'ai vu un corps au milieu d'une mare de sang, allongé par terre devant les boîtes aux lettres. C'était un carnage. Je suis sorti et là j'ai vu une autre personne toute tachée de sang», a relaté cet homme de 64 ans, «choqué».

Un dispositif de sécurité a été mis en place. La brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la police judiciaire et les secours ont coupé la circulation sur près de 200 mètres dans la rue de Montreuil.

La police judiciaire a été chargée de l'enquête