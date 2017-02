Deux bandes armées démantelées dans le département de Linguère

Le comandant de la compagnie de Gendarmerie de Louga (nord), Boubou Niane, a annoncé dimanche l’arrestation, dans le département de Linguère (nord), de deux bandes armées constituée en tout de 10 personnes.



L’une des bandes était en possession de quatre coupe-coupe et d’un pistolet artisanal au moment de son arrestation.



Ses membres étaient à bord d’une voiture 4X4, a indiqué Boubou Niane, ajoutant que la bande s’est emparée de deux fusils et d’une

"importante somme d’argent", dans une maison à Thiéyenne, dans le département de Linguère.



La compagnie de Gendarmerie de Diourbel (centre) et d’autres unités du département de Linguère (nord) ont participé à la neutralisation de cette bande, selon le commandant Niane.



L’autre bande, constituée de quatre personnes, a été arrêtée à Dolly, dans la région de Louga et est réputée pour ses vols à bord d’une voiture, a-t-il expliqué.



Les membres des deux bandes seront déférés lundi au parquet de Louga, selon Boubou Niane.